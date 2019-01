Un joven de 38 años fue asesinado a balazos por delincuentes que pretendieron robarle la moto, en momentos en que se desplazaba junto con su novia por la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

De acuerdo a lo que puedo averiguar Crónica, el suceso ocurrió a las 18 de este martes, en el cruce de Ortiz de Rosas y Marco Avellaneda, en el citado distrito del partido de Lanús, al sur del Gran Buenos Aires.

En ese momento, la víctima fatal, Héctor Andrés Montefusco, apodado "Mono", circulaba a bordo de su moto junto con su pareja, cuando fue interceptado por dos marginales armados que le exigieron la entrega del pequeño rodado.

El cuerpo de la víctima, tirado en el suelo tras el crimen (@TimingPolitico).

Según contaron testigos del suceso, Andrés, como le decían sus allegados, se resistió a entregar su pertenencia y uno de los hampones le efectuó dos balazos en el pecho. El muchacho, gravemente herido, quedó tendido sobre la vía pública ante la horrorizada mirada de su compañera. Los delincuentes tomaron la moto del "Mono" y escaparon.

Dramático momento

La tía de la víctima, Mony Basualdo, denunció en la red social Facebook que el cuerpo quedó tirado largo rato hasta que las autoridades sanitarias se hicieron presentes en el lugar.

La misma mujer contó que "tardaron mucho y verlo tirado ahí en la calle... cuánta impotencia te da. Para la justicia no somos nada, no te dan bola. Le dieron dos certeros en el pecho y se fueron con el premio de matar. Gracias a Dios que a mi sobrina no le hicieron nada".

Basualdo señaló que "me pregunto cómo se sigue... Hace 6 meses mi sobrina perdió a su papá y ahora a su marido, un pibe lleno de proyectos y lleno de vida. Para que unos hijos de p... le arrebaten la vida de esa manera".