Al menos cuatro hombres bajaron de una camioneta y dispararon más de 15 tiros en una emboscada que, aparentemente, tuvo como blanco a un hombre que horas antes había salido de una prisión en las afueras de Rosario, pero que terminó con el asesinato de una mujer.

Según fuentes policiales, el ataque fue cometido este lunes al mediodía en la ruta 14, a diez kilómetros de la cárcel de Piñero, de la que poco antes había salido en libertad Mario Pereyra, de 34 años, que cumplió una pena por homicidio.

Tres hermanos de Pereyra habían ido a buscarlo a la prisión en una camioneta Renault Kangoo que, de regreso, sufrió un problema mecánico.

Ante esa situación, una de las hermanas del hombre que había salido de la prisión llamó a una amiga para que fuera a auxiliarlos con su vehículo.

Vanesa Hernández, de 35 años, remolcaba con su Volkswagen Fox la Renault Kangoo en la que iban cuator personas cuando se les puso a la par una Toyota Hilux gris desde la que cuatro hombres les dispararon.

Como consecuencia de los disparos, Hernández murió en su auto y un joven de 26 años que iba en la Kangoo, identificado como Franco Nahuel Pereyra, sufrió heridas.

Según la policía, horas después apareció incendiada en un barrio del sudoeste rosarino la camioneta que habría sido utilizada en el ataque.

El fiscal del caso, Gastón Ávila, indicó que la mujer asesinada no tenía ningún parentesco con la familia emboscada. "Sólo vivía cerca y vino a ayudar. La primera hipótesis es que el ataque podría haber sido para el ex convicto, aunque todo es muy prematuro aún. Lo que sí es seguro es que los tiros no eran para la víctima”, sostuvo el fiscal.