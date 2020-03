Una mujer de 47 años fue asesinada a golpes en una vivienda de Formosa, y por el femicidio detuvieron a su ex pareja, quien había dicho que la víctima se cayó por una escalera, informaron este sábado fuentes judiciales.



Se trata de Lidia Brítez, quien este viernes falleció en el hospital Central tras haber permanecido internada desde el jueves luego que el propio acusado, identificado como César David Cáceres (37), la llevó tras la golpiza y haber intentado simular un accidente.



Pablo Cuesta, abogado de la familia de la víctima, aseguró que la muerte de la mujer fue el final de "una relación de hace un año, plagada de violencia" y señaló que "la hija de Lidia ya lo había denunciado varias veces".

El letrado explicó que la mujer fue llevada por el ahora detenido "en su auto particular a emergencias del hospital, en estado de inconsciencia" y allí les dijo a los médicos que Brítez había caído "por unas escaleras y se golpeó la cabeza y el tórax".



Los médicos y enfermeros "se dieron cuenta de que no se trataba de un corte común", sino producto de "un objeto contundente por el tipo de corte", y que "no había ningún problema cervical, algo común cuando alguien cae desde una escalera", según contó Cuesta. Tras su internación la mujer sufrió dos paros cardíacos, los superó inicialmente pero ayer falleció a raíz de las lesiones sufridas.



"Automáticamente realizamos la denuncia por violencia de género y por tentativa de homicidio", sostuvo el abogado, quien señaló como agravante de la situación que el detenido, ayudado por su padre "sacaron las cámaras de seguridad, revoques de la pared y más elementos que hacen a la investigación".





Los resultados de la autopsia realizada por el forense judicial indicaron que la mujer había muerto por "shock hipovolémico, hemoperitoneo, ruptura de hígado y bazo", informaron fuentes judiciales.



Tras su muerte, el sospechoso fue detenido pasadas las 22 de anoche luego de que el juez Guillermo Caballero, la fiscal Natalia Tafetani, a cargo de la investigación, y efectivos de la policía provincial llegaron a su domicilio ubicado en la calle Irigoyen casi Nicolás Avellaneda de la capital formoseña.



Por último, el abogado Cuesta dijo que el lunes se reunirá con la fiscal de la causa para ver cómo avanza la investigación y para sumar elementos de prueba.