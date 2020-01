Por María Helena Ripetta

@mhripetta

Tamara Merlo, de 18 años, fue asesinada el 10 de junio de 2017 de un disparo en el pecho en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Tenía un hijo de un año y medio y hacía tres que mantenía una relación con Fernando Godoy, de 21 años. El joven acusó primero a ladrones, después dijo que se le escapó un tiro.

El 26 de septiembre del año pasado fue condenado a prisión perpetua por el femicidio, pero en diciembre la Cámara de Apelación, integrada por los jueces Javier Beltramone, Guillermo Llaudet y Gabriela Sansó, encuadró el hecho en un homicidio culposo y dictó una nueva condena a 3 años de prisión, lo que lo deja muy cerca de recuperar la libertad.

Indignación

"En el juicio oral los jueces votaron unánimemente la condena. Godoy apeló. El 20 de diciembre nos citan para dictar nuevamente la sentencia, donde el señor Beltramone nos comunica que la condena fue revocada a sólo 3 años de prisión, siendo esto para él sólo un accidente", dijo a Crónica, indignada Graciela Ruiz Díaz, la mamá de Tamara.

La mujer contó que "él no está libre por el momento". "No sé hasta cuándo, porque ya pidieron la libertad", afirmó y agregó: "Nosotros seguiremos en lucha. Repudiamos el accionar de este señor (por el juez), si así se lo puede llamar. Es una vergüenza que todavía existan estos seres humanos y encima nos representan como sociedad. Que una vida para él no vale nada. Cero empatía con el dolor que trae un femicidio".

En cuanto a Godoy , la mamá de Tamara, dice: "Lamentablemente era la persona que mi hija eligió como pareja y por desgracia, el padre de mi nieto. Ella, por miedo, nunca dijo nada. Él siempre la supo manipular. Parecía bueno. Mucho no nos frecuentaba. Cuando la traía a mi hija la esperaba afuera, no entraba y era sólo un ratito, como de pasada".

"El nene está a mi cargo. Espero que él nunca se acuerde de mi nieto. Tenía un año y medio cuando le mataron su mamá, fue el único testigo porque estaba presente esa noche. Hoy tiene 4 añitos", señaló Graciela.

Tamara con su hijito.

Por otro lado, expresó angustiada y sin poder creer aún el cambio de la condena ordenado por las autoridades judiciales: "Es terrible, nunca pensé pasar por algo como esto. Que te maten un hijo es el peor dolor que uno pueda sentir y encima la Justicia, el Estado, todos te dan la espalda".

"Mi hija tenía 18 años cuando le pasó esto, era hermosa tanto por dentro como por fuera. Una gran mamá con su corta edad. No vamos a parar de reclamar Justicia", aseguró.

La consternada mujer agregó: "Todos los días me pregunto cómo se puede matar a una persona por accidente. El juez habrá entendido que es normal estar en una habitación con una criatura, con un arma de fuego montada y apuntando a la boca del estómago".

Como consecuencia de esta insólita situación a raíz de la decisión de los funcionarios, los consternados familiares de la muchacha que perdió la vida esperan que se haga justicia y que el sangriento episodio no quede en la impunidad.