Un hombre fue detenido acusado de ser el autor del crimen de una adolescente de 15 años, quien recibió un disparo en la espalda al ser atacada desde una moto en la que iba con un amigo, que resultó herido, el 10 de noviembre, en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron fuentes judiciales y policiales.



Este sujeto fue identificado por los investigadores como Julio Sebastián Suárez, 30 años, y se investigan sus antecedentes penales mientras se aguarda que sea sometido a una rueda de reconocimiento con testigos presenciales del hecho.



La captura estuvo a cargo de efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz.



El hecho que se le imputa ocurrió el sábado 10 de noviembre último, cerca de las 3, en el cruce de las calles Croacia y Santa Marta, por donde Yazmín Verónica Almaraz se trasladaba con un amigo en una moto.



Por motivos que aún se investigan ambos se cruzaron con otro grupo de personas, también a bordo de motos, una de las cuales gritó: "¡Dale, tirale, tirale!".



Fue allí que Yazmín y su amigo fueron atacados a tiros por ese grupo, que escapó.



Como consecuencia del ataque, la joven murió al recibir un tiro en la espalda, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital Mercante de José C. Paz.



Al declarar, el joven dijo que no conocía a los atacantes, que no hubo un motivo que desencadenara el tiroteo y aportó precisiones para intentar identificar a los agresores, añadieron las fuentes.



A raíz de este testimonio y el de otros aportados por personas que vieron lo ocurrido, sumado a las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores iniciaron la búsqueda de los sospechosos y apresaron a Suárez.



Interviene en la investigación la fiscal Gloria Reguán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, quien caratuló la causa como "homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lesiones".