Basra Parminder, un hombre de nacionalidad india comenzará a ser juzgado este jueves en un debate oral. Está acusado de haber estrangulado a María Salinas, su ex esposa, para luego irse a dormir junto al cadáver y recién al día siguiente llamar al 911. El hecho ocurrió en 2019, en el barrio porteño de Vélez Sarsfield.



Fuentes judiciales precisaron que el juicio se iniciará a las 9.30 mediante la plataforma virtual Zoom debido a la pandemia de coronavirus. Parminder seguirá las audiencias desde las instalaciones del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) del penal federal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde el día del femicidio.



Como es de rigor, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 porteño, integrado por los jueces María Cecilia Maiza, Marcelo Roberto Alvero y María Elina Regueira Debenedetto, iniciará el proceso con la lectura de la acusación, para luego dar lugar a la etapa testimonial.

Cómo fue el femicidio

En tanto, la acusación será llevada adelante por la fiscal porteña, mientras que el acusado Basra Parminder, será asistido por el abogadoParminder está acusado de "amenazas coactivas reiteradas en dos ocasiones y homicidio agravado por el vínculo y por su comisión contra la mujer por parte de un hombre y mediante violencia de género" en perjuicio de Salinas, por lo que, de ser hallado culpable, la pena que le cabe es de prisión perpetua.

El hecho ocurrió la noche del 13 de noviembre de 2019 en el departamento ubicado en el 6to. "C" de un edificio de avenida Rivadavia al 8889, donde vivía Salinas con sus tres hijos, ya que estaba separada de Parmider, quien se había mudado a lo de un amigo.



Es que la víctima sufría violencia de género desde hacía casi dos meses antes del femicidio y había denunciado al padre de sus hijos, por lo que la Justicia había ordenado una restricción de acercamiento del hombre hacia la mujer y sus hijos, y le había otorgado a ella un botón antipánico.

Basra Parminder, María Salinas y uno de sus hijos.

El abuso a la hermana de la víctima y las amenazas previas

De acuerdo con la investigación, a pesar de la perimetral,y, luego de una violenta discusión, la estranguló con sus manos en su propia habitación.Recién a las 11.20 del día siguiente, Parmider llamó al 911 para decir que había matado a su esposa, por lo que, cuando los efectivos llegaron al lugar, la hallaron tapada con una frazada en la cama de su habitación, ya fallecida.Según creen los investigadores, tras el crimen, el hombre consumió una alta dosis de Clonazepam y

De las testimoniales incorporadas a la investigación también surgió que una hermana de la víctima había sufrido abuso sexual por parte del acusado en 2017, cuando cuidaba a sus sobrinos y fue manoseada por el hombre.



La mujer, quien dijo que no era la primera vez que eso sucedía, quiso hacer la denuncia pero su hermana le había pedido que por favor no lo hiciera, por lo que recién se hizo público el caso tras el crimen de Salinas.



Sobre las amenazas que se le atribuyen al acusado, la fiscalía mencionó dos episodios, uno sucedido el 26 de septiembre de 2019 cuando el hombre le dijo a su esposa "tu enfermedad mental me tiene cansado, te voy a matar"; y el otro al día siguiente cuando le manifestó: "Tenés que hacer los papeles del divorcio, hoy vas a dormir igual que ayer", en referencia a que la mujer había dormido en una silla por temor a ser atacada.

El femicidio de María Salinas fue cometido en 2019.

Ese mismo día, cuando Salinas quiso irse de la casa con sus hijos, el acusado le manifestó: ", según consta en el requerimiento fiscal.Por ello, Salinas se presentó en la Comisaría Vecinal 10 C y ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar su situación. Tres días después, el 30 de septiembre el Juzgado Civil 26 dictó una perimetral contra el hombre para que no se acercara a menos de 200 metros de su mujer.

