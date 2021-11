Mavys Álvarez, la mujer que denunció habe sufrido una relación abusiva con Diego Maradona cuando ella era menor de edad y el ex futbolista se había instalado en Cuba para realizar un tratamiento de rehabilitación, visita los estudios de Crónica HD para un mano a mano en exclusiva con Chiche Gelblung.

"Diego me pidió que pasara la noche con él, que durmieramos juntos y que ahora yo era su mujer. Mi mamá se puso a llorar y me pidió que me cuide. Así empieza todo", contó la cubana, que vive en Miami y desde hace algunos días llegó a la Argentina para declarar en la Justicia sobre su relación con el Diez. "Los primeros días fueron bonitos. Me tenía deslumbrada y me mostró un mundo que conocía. A los tres meses me inició en las drogas", aseguró.

Al hablar sobre las adicciones, por las que responsabilizó al futbolista, relató que Maradona le mostró "un plato con cocaína y me contó lo bien que le hacía". "Poco a poco me insistió hasta que finalmente la probé", señaló. Afirmó que solían consumir cada diez minutos y reveló que hacían "competencias para ver quién consumía más cocaína".

Noticia en desarrollo.