Convivió 12 años con el padre de sus hijos, sufriendo situaciones de violencia, hasta que logró separarse, pero él continuó hostigándola y durante un año tuvo que vivir encerrada.



“Muchas veces mis amigas de la escuela me decían ´ese chico no es para vos, mirá como te maltrata´, pero yo era como que estaba ciega. A mis padres tampoco le gustaba porque no trabajaba ni estudiaba y, además, andaba con mala yunta”, relata Daniela Artusa.

A los 17 años Daniela se enamoró de ese joven de 22 años con quien comenzó una relación. Durante el principio del noviazgo él ya manifestaba sus celos, contestaba mal y tenía enojos impropios de una relación amorosa. Una vez hasta la empujó. Pero ella no registraba esos actos de violencia.



A los pocos meses quedó embarazada, pese a que sospechaban del comportamiento de su pareja, le dijeron que se fuera a vivir con él a la casa de sus suegros.

“En ese momento comenzaron el maltrato y los golpes. Yo me sentía muy vulnerable. Luego, empezó una pesadilla más grande. Se enojaba porque iba a la casa de mis padres y cuando volvía me metía en la ducha con agua fría, me empujaba de la cama cuando algo no le gustaba, me golpeaba la cabeza contra la mesita de luz, una vez me quiso tirar del auto y en otra oportunidad quiso hacer lo mismo, pero desde el balcón de casa. Me decía que era horrible, que no servía para nada, que nadie me iba a querer”, recuerda Daniela en una entrevista con La Nacion. Su autoestima comenzó a destruirse.

Sus padres decidieron tomar acciones legales y comenzó a intervenir la justicia. Pero cuando la citaban a declarar Daniela negaba lo que estaba estaba pasando.

Su mamá y su papá que querían que abandonara esa relación y, por el otro ella quería seguir estando con su novio. “Él me llenaba la cabeza, me decía que dijera que no era violento, que teníamos algunos problemas en la convivencia, pero nada más. Y yo repetía ese discurso”.



Una vez que nacieron los hijos, que hoy tienen 15 y 9 años, la pareja de Daniela continuó ejerciendo violencia contra ella y también contra los chicos.

“Una vez clavó los cuchillos sobre la mesa, una tarde me amenazó con un arma y varias noches en las que yo no quería tener relaciones sexuales, él me llevaba desnuda al patio a la madrugada en pleno invierno. Pero en ese momento yo no me daba cuenta de todo lo que él me estaba haciendo”.

Intentó separarse muchas veces del padre de sus hijos, pero no pudo. Una de las razones fue porque él la había obligado a renunciar a los muy buenos trabajos que ella tenía dentro de la industria farmacéutica. Cada vez que se iba de la casa, volvía con él porque no tenía la solvencia económica para poder mantener a sus hijos.



A pesar de qie el se oponía, Daniela comenzó la facultad para estudiar Martillera Pública. Se empezó a relacionar con otra gente. “Me empecé a soltar con mis compañeros y ellos me decían que no estaba bien vivir de esa forma por lo que lentamente comencé a tomar conciencia del daño que me estaba haciendo a mí misma y a mis hijos”.

