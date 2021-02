Mariana Cerchiara, due es dueña de una agencia de modelos, contó el calvario que sufre de parte de su ex pareja, Facundo Caldiero, quien según denunció la golpeó en varias ocasiones, mantuvo secuestrada, violó la restricción perimetral impuesta por la Justicia y amenazó con violarla junto a sus amigos.

Cerchiara exhibió los golpes sufridos por parte de su Facundo Caldiero.

"Un sábado volvimos al departamento, me pegó una piña en la cara y me rompió el teléfono celular contra la pared. Al día siguiente estuve encerrada, entonces me dio un teléfono usado para que llame a mi familia porque si no se iban a dar cuenta. Todo lo que hacía era pensado”, dijo Cerchiara a los diarios Hoy y El Día, de La Plata.

.

Además, aseguró que en una oportunidad Caldiero, con quien tuvo una relación de dos años, intentó prenderla fuego en una estación de servicio, ubicada en las calles 6 y 66, cuando intentaba huir de él.

“Me golpeaba y amenazaba que iba a llamar a sus amigos para violarme”, contó Cerchiara, víctima de un drama.

Cerchiara es dueña de una agencia de modelos en La Plata.

Caldiero, que es el propietario de la radio platense Sonido Selecto, fue denunciado en varias ocasiones en la Justicia, que le impuso una tobillera electrónica y la prohibición de acercarse a su ex pareja, una orden que, sin embargo, no cumple. Cerchiara, además, tiene con ella un botón antipánico.

"La justicia no hace nada. Están los audios. Hay uno en el que le dice que la va a cortar en pedazos y otro que va a comprar una pistola 9 milímetros. 'Te voy a matar y después me voy a matar yo', le dijo", comentó Darío Saldaño, abogado de Cerchiara.

Caldiero fue denunciado por Cerchiara en varias ocasiones.

Según la víctima, a Caldiero "no lo llamaron nunca a declarar", sino que "lo mandaron a que haga un tratamiento" psicológico.

"Sigue su vida como si nada y yo no puedo caminar tranquila. Yo quiero vivir", expresó.