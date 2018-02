Ana María, de 33 años, le contó a Crónica.com.ar el calvario que sufrió con su ex pareja, un taxista de la ciudad bonaerense de San Martín. La mujer denunció que el hombre la raptó, la violó y la golpeó. Además, perdió un embarazo por culpa de los golpes.

En diálogo con Crónica TV, la víctima relató: "Primero fue una relación normal, después empezó la violencia psicológica y luego la fisica. Perdí un embarazo de 4 meses debido a los golpes y por eso decidí separarme, pero no lo denuncié".

"Ahí empezó a hostigarme por Whatsapp, con llamados telefónicos. En enero me raptó, abusó de mí y me golpeó. Me golpeó hasta cansarse", aseguró y detalló: "Yo estaba subiendo al colectivo, me agarró y me obligó a subir a su auto. Su familia sabe todo, pero lo cubren. Una hermana de él trató de sacar todo a la luz pero la trataron de loca".

En ese momento fue que decidió denunciar a su ex pareja, Fernando Galante, gracias a los consejos de sus amigos y sus padres. "Fui a la fiscalia 14 de San Martín. Están constatados los golpes por pericia médica pero él sigue como si nada. Me dijeron que van a tratar de citarlo", detalló.

Además, se refirió a la reacción del hombre al enterarse que iba a ser padre. "Fue terrible. Se emborrachó, se drogó y me llamaba insultándome. Me pidió que abortara en varias ocasiones. Tiene problemas de droga y alcohol, hasta estuvo internado", aseguró Ana María y remarcó que su ex sigue trabajando como taxista.

"Voy por la calle y miro cada taxi que pasa con miedo. La semana pasada apareció lunes, martes y miércoles en la puerta de mi trabajo. El último día lo tuve a un metro, llamé al 911, pero nunca vinieron", manifestó.