Karina, una habitante del country El Paraíso, aseguró que vive en un inferno desde hace cuatro años, en los que fue víctima de acoso, hostigamiento, ataques y, según denunció en la Justicia días atrás, un abuso sexual en su casa.

Todas estas acciones, afirma, son parte de un "grupo mafioso" integrado por vecinos y administradores del barrio ubicado en la localidad bonaerense de Guernica.

El último episodio siniestro de esa zaga ocurrió el lunes, alrededor de las 6, cuando dos hombres a los que no pudo identificar la golpearon hasta dejarla inconsciente y, según consta en su denuncia judicial en la ciudad de La Plata, fue abusada sexualmente.

"Me encontraba en mi casa mirando la tele. Escucho que golpeaban la ventana, abro el mosquitero, observo a dos sujetos masculinos, uno de ellos me agarra de los pelos, me saca por la ventana y comienzan a golpearme. En un momento me desvanecí. Luego me desperté alrededor de las 11 de la mañana. Comencé a mirarme la entrepierna porque sentía dolor. Me toqué la pelvis, me dolía como si me hubieran golpeado. Luego me salió sangre", dijo Karina en su testimonio a dos policías de la Comisaría de la Mujer de la localidad de Presidente Perón y la Justicia platense.

La mujer fue sometida a pericias médicas que determinaron que sufrió una lesión "que puede corresponder a variados mecanismo traumáticos", entre ellos un abuso, "de un tiempo menor de 24 horas" al momento de la denuncia, que fue hecha el mismo día de la agresión.

Karina muestra una de las lesiones sufridas en el cuello durante el abuso.

Karina comentó que el hostigamiento y el acoso que sufre comenzó tras un entredicho durante una reunión vecinal hace cuatro años.

En distintos videos y mensajes enviados a cronica.com.ar, Sánchez acusó a "Alejandro Fissher, Domingo Bianchi y Fabián Savingnano", vecinos, administradores y responsables de la custodia del country.

Los tres, sin embargo, negaron esta situación diciendo que Karina es una "denunciadora consuetudinaria" y la acusaron de tener una deuda de expensas de 750.000 pesos, algo que ella desmintió.

"No vamos a soportar el accionar de este tipo de personas. Van a tener que entrar por otro lado (al barrio). Ayúdennos a terminar con estos mierdas", pidió uno los acusados por Karina en un mensaje de audio.

La administración de El Paraíso, comentó Sánchez, le prohibió el ingreso al barrio de familiares, amigos y los médicos que debían atenderla tras el abuso denunciado.

La mujer presentó una denuncia judicial y fue sometida a pericias en La Plata.

"El abusador me hostiga desde hace cuatro años, no doy más", admitió Sánchez, y agregó: "Se ponen de acuerdo para lastimarme a mí y a los socios que deben expensas. Yo no debo plata y si debiera, que me hagan juicio. Estoy seguro que fueron esos mafiosos, son los únicos con los que tengo problemas", contó a Crónica HD.

La mujer criticó que en varias ocasiones denunció los ataques sufridos ante el fiscal de Guernica Juan Cruz Condomí Alcorta y el juez de Garantías de Cañuelas Martín Rizzo.

"Hace cuatro años que me vienen haciendo estas cosas, pero el fiscal me retiró la custodia que tenía", cuestionó.