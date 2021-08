El abuso sexual de dos policías a una menor dentro de un patrullero en la localidad chaqueña de General San Martín, sigue en plena investigación, mientras se espera la declaración de los acusados el sargento primero Rodolfo Ariel Luna y el agente Martín Pera.

El video grabado por Julio César, vecino y testigo del ultraje a la adolescente de 16 años, resultó clave para determinar como sucedieron los hechos. El hombre que "arriesgó su vida" para filmar lo que ocurría, habló en exclusiva con Crónica HD.

Al ser felicitado por su valentía, afirmó: "No lo dudé ni un segundo y si lo hice, fue para preparar mi celular y no medía consecuencias, creo que me la jugué".