"Ya lo tenemos en nuestras manos al asesino", sostuvo Jessica Sandoval, sobrina del custodio del supermercado chino que fue gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza.

Aparentemente los atacantes que paticiparon del hecho fueron dos. El que ofició de campana en el atraco, vivía en el barrio y está detenido, "Los padres del muchacho son todos trabajadores. El hijo es una cosa, y los hermanos y los padres son otras", destacó la joven.

En tanto, respecto al que efectuó el disparo "no es del barrio", y está prófugo. "Me llevó horas buscarlo, pero lo encontré", remarcó Jessica en referencia a la identidad del segundo atacante, que logró reconocer gracias a los aportes de los vecinos y de la cámara de seguridad. A la vez que añadió que "la policìa está trabajando a full" para poder dar con el y arrestarlo.

"Son dos asesinos, ellos se dedicaban a robar", dijo Jesica en diálogo con este medio. "Yo los conozco a todos, a uno por uno, armas de guerra, escopetas lo que vos busques ellos tenían. Tenían un arsenal de armas ahí adentro", contó. A la vez que agregó que "una persona fue al departamente y sacó todo de ahí. Hay grabaciones de eso". "Pero va haber allanamientos por todos lados y los vamos a encontrar", sentenciò.

Por otro lado, respecto a la salud de su tío, quien se encuentra en grave estado, Jesica contó que "abrió los ojos". "Se movió mucho, vino la enfermera y me dijeron que está saliendo de a poco . Yo necesito que sigan orando por mi tío. Yo sé que el va a salir adelante", agregó.

En reclamo de justicia a las 19 horas convocaron a una marcha que partirá desde el supermercado. Sin embargo, la sobrina pidió por favor no movilizar en la puerta de la Comisaria de Berazategui, que es la que lleva adelante la investigación: "No queremos que vayan hacia la puerta de la comisaría y que ocupen el lugar, porque ellos están trabajando sobre este tema, no interrumpamos eso por favor.

"Yo voy a ir hasta lo último, voy a pelear, por mi tío y mis primos. Yo quiero que estos delincuentes la paguen y que no salgan nunca más", cerró Jesica.