Leandro Porcet, de 24 años, fue asesinado a balazos este martes en la localidad bonaerense de Isidro Casanova en el partido de La Matanza tras intentar resistir el robo de su celular. El padre de la víctima, Ramón, envuelto en un inmenso dolor, contó a Crónica detalles del asesinato de su hijo.



"Yo no sé si se resistió al robo, o los reconoció (a los asaltantes). Sé que se trenzó en lucha y le metieron tres tiros con una pistola 9 mm".



Sobre la situación que atraviesa, el papá de Leandro contó: "Me metieron la mano en el corazón, me sacaron todo, sin anestesia" (...) "Yo quiero que paguen".



Por otro lado, Ramón señaló que intentaron entrar a su casa mientras velaba a su hijo.



Por otro lado, personal policial detuvo en las últimas horas a tres sospechosos en la Villa San Petesburgo, cerca de la zona donde mataron a Leandro.

Lugar donde ultimaron al joven de 24 años.