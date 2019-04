Una señora mayor fue víctima del famoso " cuento del tío". La estafaron por teléfono y le entregó 60 mil pesos a un ladrón que se hizo pasar por su nieta. Ocurrió en la localidad bonaerense de Burzaco, partido de Almirante Brown. Las cámaras de seguridad captaron el desenlace de esta historia, que por el momento no registró detenidos.

"Mis hijos siempre me dicen que no conteste al teléfono, pensé que era mi nieta. Al principio no me parecía que era mi nieta y después se enojó, me decía 'abuela cómo no me reconocés, soy yo, tu nieta' y ahí me pareció que era ella. Me decía que había cerrado el banco central, que había mucho lío en la Capital, que tenía que declarar todo lo que uno tenía, que ahora venían acá, que los tenía que hacer firmar un papel y yo como una estúpida le hice caso", contó Angélica en diálogo por Crónica HD.

"Estuve mucho al teléfono, mientras yo llamaba a Pablo, mi nieto, que vive arriba, pero por teléfono me decían 'no llame a Pablo que él no tiene que saber'. El hombre con el auto aparecieron acá en la puerta, para mí la que me hablaba estaba en el coche. Me dijo que baje, que tenía que firmar un papel, que estaba apurado y que mi otro hijo estaba con ellos haciendo los trámites. Yo no bajé, agarré lo que tenía y se lo tiré por la ventana. Le di 60.000 pesos, todos mis ahorros desde que estoy jubilada. Los guardaba por las dudas, para hacerme estudios", comentó la señora, de 84 años, que estaba sola en su vivienda, situada en la calle Mitre entre Eugenio de Burzaco y Colón.

Pasó como media hora desde la llamada y "hasta que vinieron a buscar el dinero". La señora se dio cuenta que la habían engañado "cuando llamé a mi hijo".

Antes de cerrar, Angélica se lamentó: "Me da bronca por lo que me hicieron, no por la plata. Me siento mal por el cuento, porque no reaccioné. A uno le duele la plata, pero no me di cuenta".