Una vecina del country El Paraíso, en Guernica, denunció haber sido violada en el interior de su casa y que las autoridades del barrio cerrado le negaron todo tipo de asistencia médica.

Karina denunció ante Crónica HD que el último domingo, a las seis de la mañana, ella dormitaba junto a la ventana, con la televisión prendida. "Escuché que me llamaron: 'Kari, Kari'. Enseguida entraron dos personas por la ventana, me agarraron de los pelos y me tiraron para adentro. Yo perdí el conocimiento. Cuando desperté, tenía toda la ropa rota. Después vino la médica legista y me dijo que podría haber sido una violación, porque estoy lastimada", contó entre lágrimas.

La mujer está convencida que lo sucedido está originado en un largo conflicto que ella arrastra con la administración del predio. "Se ponen de acuerdo para lastimarme a mí y a los socios que deben expensas. Yo no debo plata y si debiera, que me hagan juicio. Estoy seguro que fueron esos mafiosos, son los únicos con los que tengo problemas. Por fuera de ellos, yo soy amiga de todo el mundo", afirmó.

Además, señaló que lo sucedido, si bien la conmovió, no la sorprendió. "Todo esto se podría haber evitado. A ellos los mandaron. Son mafiosos. Había un tipo que hace mucho tiempo me venía amenazando con que me iba a violar, que me iba a prender fuego", insistió.

También cargó en sus denuncias contra el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la UFI 16 de La Plata, a quien acusó de no atender sus denuncias. "Yo le llevé los videos con las amenazas y no me dio pelota. Hace cuatro años que me vienen haciendo estas cosas, pero el fiscal me retiró la custodia que yo tenía. El dijo que no veía ningún tipo de amenazas. Ese tipo es nefasto", criticó.