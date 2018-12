Lo que debía ser una noche de festejos, terminó siendo una pesadilla para una médica cirujana Natalia De Magistra. La mujer se encontraba a dos cuadras de Parque Centenario celebrando fin de año con colegas, cuando cerca de las 3 de la mañana decidió retirarse.

Cuando estaba por subir a su auto, un hombre se acercó y le dio un golpe que la aturdió. Acto seguido, la joven perdió el equilibrio y cayó al piso donde siguió recibiendo golpes hasta que perdió el conocimiento y la memoria: estuvo casi ocho horas sin saber quién era ni dónde estaba.

Tras el ataque, el hombre se dio a la fuga y no se sabe su identidad. El desconocido no intentó abusarla sexualmente ni robarle sus pertenencias.

El lunes posterior al ataque, la mujer pudo hacer la denuncia junto a su novio y están a la espera de que la fiscalía los llame para hacer una ampliación declaratoria. El hecho sucedió en las calles Río de Janeiro y Dr. Juan Felipe Aranguren y, según contó la víctima en declaraciones a la prensa, otra mujer también denunció haber sido atacada.

La madre de la joven, luego del brutal ataque, publicó en Facebook un descargo sobre lo ocurrido. "Estoy pensando en lo desprotegidas que estamos todas. Hoy a las 3 de la mañana mi hija Natalia fue golpeada salvajemente por un desconocido, psicópata y misógino cuando retornaba de una reunión de fin de año con el equipo de trabajo y se dirigía a abordar su auto", comenzó diciendo.

"No la robo, no la violó pero la golpeó brutalmente. La noqueó, cayó al suelo, le tiró de los cabellos porque perdió un mechón, le fracturó la segunda costilla. Quedó inconsciente, cuando despertó no entendía nada. Perdió la memoria, no sabía que tenía novio , auto, una perrita, no sabía porqué estaba así vestida y en ese lugar. Es un cobarde que se esconde en las sombras de la noche y ataca imprevisible ente a las mujeres", detalló la mujer.