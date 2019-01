La joven atacada a balazos por su ex novio, que al creerla muerta se suicidó con la misma arma de fuego, evoluciona favorablemente y los médicos le quitaron el respirador artificial si bien aún permanece internada. El sangriento hecho había ocurrido en una vivienda de la ciudad de La Banda, a 7 kilómetros de la capital santiagueña.



Luciana Camila Fioretti (26) permaneció varias horas en coma farmacológico inducido, en la terapia intensiva del Centro Integral de Salud Banda, y su salud mejora.



"Evoluciona favorablemente, preguntó por sus hijos y pidió alimentarse", indicaron los médicos del hospital público al que la joven había sido trasladada en grave estado.



El sangriento episodio ocurrió el domingo pasado a la noche cuando el agresor y suicida, identificado como Santiago Sosa, irrumpió violentamente en la casa de su ex pareja, situada en calle 2, manzana 23, lote 8, del barrio San Fernando.



En esa circunstancia, y en presencia de seis hijos de la mujer que había denunciado varios veces al agresor, Sosa extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y la atacó a balazos.



Una hora más tarde, cuando una patrulla policial intentó apresarlo, el agresor fue encontrado en su casa del barrio San Martín gravemente herido con un balazo en la cabeza, provocado con la misma arma de fuego con la que había atacado a la mujer.



Auxiliados de urgencia, las dos personas heridas fueron trasladadas de urgencia al Centro Integral de Salud Banda, donde horas más tarde Sosa murió.



En tanto, la mujer continuaba internada por las heridas de arma de fuego en la cabeza y los restantes en la espalda y en los brazos.