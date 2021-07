En Campo Viera, Misiones, un hombre abusó de una menor de edad de 13 años en reiteradas oportunidades con la complicidad de la madre. La violación que sucedió por primera vez el pasado 25 de diciembre luego se convirtió en habitual. Ante la denuncia de sus familiares la mujer encubrió al padrastro de la menor para que escape. El abusador se encuentra prófugo.

“Mi hermana nunca le quiso a la criatura”, aseguró el tío de la niña a una radio local.

Según el tío de la menor de edad, Ángel, hermano de la madre, llegó a ver a la nena toda lastimada producto de los ataques de su padrastro. "Es algo que no puedo superar nunca. Cuando la vi me dijo: 'tío no aguanto más del dolor", raltó a Red Ciudadana.

"Ella intentó escaparse, ellos la siguieron, la atraparon y él volvió a abusar de ella"

"Por proteger a la nena porque ya tiene demasiado daño, no quiero contar muchas cosas. No quiero hablar mucho porque ya está en la justicia", señaló.

Años atrás, la mujer se mudó junto con sus tres hijos a la casa de Sergio, su pareja, el abusador de la menor de edad.

En una oportunidad, el pasado 17 de mayo, la nena logró escapar y se fue a la casa de sus abuelos, a quienes les contó lo que pasó. El hermano de la nena le dijo a su tío "aquella basura basura abusó de ella".

Luego de que la nena contara sobre los reiterados abusos a sus familiares, se dirigiero. a la comisaría para realizar la denuncia. Cuando el movil policial llegó a la vivienda, la mujer cubrió a su pareja diciendo que no estaba en la casa para que pudiera escapar. Por el momento el abusador se encuentra prófugo.

Desde diciembre a mayo se produjeron varios abusos. "Ella intentó escaparse, ellos la siguieron, la atraparon y él volvió a abusar de ella", relató el tío sobre una oportunidad.

Por el momento la nena está contenida y cuidada por su familia y con asistencia social.