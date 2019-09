Navila Serena Garay, de 15 años, que se hallaba desaparecida desde hace cinco días y era intensamente buscada por la policía y familiares, fue hallada muerta el domingo y por el hecho fue detenido un hombre identificado como Néstor Garay.

Débora, la madre de la chica asesinada, descargó su tristeza refiriéndose al acusado: "Este hijo de puta me la arrebató, me la sacó de las manos. Mi hija tenía 15 años, toda una vida por delante, y me la destrozó".

"No tengo la menor idea qué le pasaba por la cabeza a ese hijo de mil puta. Escuché comentarios que estaba obsesionado con ella y otras cuestiones que regenteaba menores, pero esas cosas nunca nadie las ve, nadie habla y no dicen nada", remarcó la mujer, quien agregó que el detenido, de 56 años, trabajaba de parquero y tiene un primo "relacionado con el tema de los prostíbulos".

A su vez, manifestó que el hombre "la llamaba continuamente por teléfono pero las últimas veces me daba apagado. Ahora me entero que fue varias veces a la casa del asesino. Es un pedófilo y una basura".