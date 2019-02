El padre de uno de los detenidos por el violento robo en el shopping "Factory de Parque Brown", defendió a su hijo y aclaró que no tuvo nada que ver con el hecho delictivo, ocurrido en el barrio porteño de Villa Lugano.



Todo sucedió el domingo cuando terminaba la jordana laboral en una sucursal de electrodomésticos y tres malvivientes irrumpieron en el local. Robaron la recaudación del día y luego se tirotearon con la custodia del lugar para lograr escapar.



Posteriormente, dos asaltantes lograron ser detenidos gracias a las cámaras de seguridad pero el padre de uno de ellos, Carlos Martinez, habló con Crónica HD y defendió a su hijo apresado.



"Mi hijo no es ningun delincuente. No fuma, es trabajador, terminó quinto año, tiene 18 años, no tiene ni un antecedente y no toma alcohol. Es un chico deportista. Lo unico que tiene es barba y le da un aspecto raro, no se, por portación de cara lo llevaron", comenzó.



Mientras tanto, se desplegó un operativo de seguridad policial para dar con los malvivientes que se escondieron en los monoblocks de Lugano. Gracias a las cámaras de seguridad, lograron detener a dos delincuentes y siguen buscando al tercer cómplice.



Luego, siguió: "Dos oficiales me dicen: 'Nos tiroteamos con los delincuentes, quedate tranquilo que tu hijo no es'. Mi hijo jamas portó ni una gomera. Lo atendieron en la Comisaría 52 en caracter de demorado. Es un chico de bien".



Y concluyó: "Esto es una mancha que lo perjudica para el día de mañana, es aberrante y le pido al fiscal que actúe rápido. Mi hijo tiene barba, no lo podes llevar solo por eso y por como está vestido. Queda detenido por descripcion de vestimenta nada más".



