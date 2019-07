La esposa del joven baleado por el efectivo de Seguridad Aeroportuaria (ASP) relató a Crónica HD que su marido viajaba en la parte trasera del vehículo con su beba de cinco meses al momento de recibir los disparos y aseguró que el policía nunca "se puso delante o a un lado" del coche donde viajaban para pedir que frenen.

"El policía recién bajo del auto después de pegar los cuatro tiros, sin mediar palabra", relató Karen en la puerta del hospital de Morón, donde su marido, Santiago Ariel Espada, de 23 años, está internado en terapia intensiva por la perforación de uno de sus pulmones debido a un balazo que recibió en el omóplato izquierdo y salió por el pecho.

Quien efectuó los tiros fue el policía Gabriel Adrián Gerber, de 41 años, que estaba de civil al momento de que su auto fue rozado por el Fiat Uno donde viajaba Espada con su familia y otras dos parejas amigas con dos menores, en Camino de Cintura y Carabobo, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga. "Mi marido estaba en la parte de atrás del auto con nuestra nena de cinco meses y conmigo", ilustró Karen.

Tras el accidente de tránsito, Gerber abrió fuego contra el coche e hirió al joven. Luego siguió a los familiares y amigos hasta el centro de salud donde está internado Espada y los amenazó. Minutos más tarde, quedó detenido por "tentativa de homicidio" y será indagado por el fiscal Fernando Quiroga en las próximas horas.

El conductor del vehículo, Matías Ferreyra, por su parte, explicó que se quedó con Gerber mientras trasladaban a la víctima al hospital y le pidió que estacione a un costado y apague el auto porque iba a llamar a la policía pero el hombre se fugó. "Le pregunté quien era él para pegarme los tiros y me dijo que era policía federal. Me mostró su credencial y la guardó. Él quería que yo me suba a su auto", indicó.

Según señaló el muchacho, el detenido habría declarado que los pasajeros del Fiat Uno quisieron robarle, dio la voz de alto y ellos no frenaron. A lo que el chico afirmó: "Están todas las cámaras de vigilancia que dan testigo que nosotros no hicimos nada y que en el auto había menores".

Publicación realizada por uno de los amigos de la víctima.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Matanza. En un primer momento, no había dispuesto ningún temperamento con Gerber y sólo ordenó que entregara su arma y se le notifique que estaba bajo investigación.

Pero el pasado domingo, luego de una serie de testimoniales y los primeros resultados periciales que indican que disparó su arma en al menos cuatro oportunidades, el fiscal dispuso que el efectivo de la PSA quedara detenido por “tentativa de homicidio”.