En la localidad bonaerense de Quilmes, una nena de 11 años se quedó sola en su casa cuando su mamá se fue a buscar una de sus hermanas al colegio. Como padecía de una bronquitis, se quedó en la vivienda para recuperarse.



La menor estaba mirando la televisión en la cama cuando escuchó ruidos y vio que tres malvivientes saltaban la reja. Automáticamente llamó al 911 y dio aviso a los efectivos. Luego, llamó a su mamá que volvió a toda velocidad hasta el domicilio. Los ladrones se vieron rodeados por los efectivos y se entregaron.

Eva, la mamá de la nena identificada como "B", dijo a los medios: "Me vine lo más rápido que pude y cuando llegué ya estaba la policía que no me dejaba entrar".



"La tuvieron abrazada y le pedían unos papeles, plata y el auto. Le dijeron que los había mandado Sebastián Castro, mi ex pareja con quien estamos en una disputa judicial desde hace un año y medio porque él se llevó a mi hija de 2 años", explicó la Eva.



En la comisaria, los delincuentes confesaron que habían sido enviados por Castro. "Yo ya le había dicho a ella que siempre que viera algo raro llame al 911. y así lo hizo. Estoy sorprendida con su reacción y orgullosa", contó la madre.



Las fuentes policiales informaron que uno de los malvivientes es menor de edad y los dos restantes son mayores y tienen antecedentes penales por delitos de robo.



Interviene la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes, a cargo del fiscal Walter Bruno.