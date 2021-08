Diego Szpigiel, el abogado de Santiago Tomás Mazzini, el conductor que está prófugo tras atropellar a un motociclista que lucha por su vida, habló con Crónica HD, y relató la versión de cómo fueron los hechos según su cliente. A la vez que remarcó que este quiere "ejercer su derecho de defensa", pero lo quiere hacer "ejerciendo su garantía constitucional de vivenciar el proceso en libertad".

De acuerdo a lo que relató Szpigiel todo comenzó "en un reclamo de tránsito que le hacía el muchacho que venía manejando la motocicleta (Gustavo Giménez) a mi cliente", "en forma verbal y no muy educadamente", detalló el letrado.

Según contó el abogado defensor, Mazzini "no entendía" que era lo que le "reclamaba" el motociclista, por eso "se aleja con la camioneta". En la secuencia se produce un corte, hasta "que el muchacho de la motociclista vuelve a buscarlo pero esta vez ya no solamente con gritos e insultos sino que decide pasar a una circunstancia física, rompiendo violentamente parte de la camioneta", cuando cruzan las vías, explicó Szpigiel. Y es ahí cuando se desata la dramática circunstancia "en donde ocurre este evento desafortunado que termina con una persona peleando por su vida, y otra persona peleando por su libertad. Una situación no buscada".

Respecto a su cliente que se encuentra prófugo, la defensa del conductor aseguró que "no cabe duda que su cliente se va a presentar ante la Justicia"."Pero él tiene la necesidad de que la ley respete sus derechos sus garantías vivenciales del proceso en libertad", afirmó. En ese sentido, el letrado explicó que "la ley establece herramientas y mecanismos procesales en base al principio general que es la libertad durante el proceso". Al respecto, puntualizó que su asistido presentó la eximición de prisión, que le fue rechazada, pero la misma "no está firme" por lo tanto "puede ser revocada por los órganos jurisdiccionales superiores".

Por consiguiente, Szpigiel arremetió contra el fiscal de la causa a quien acusó de "apurarse en ordenar la detención", ya que no había "ningún indicio que la haga necesaria ni urgente", y quien además "decidió cambiar la calificación a tentativa de homicidio, sin darle la chance de que ejerza su defensa matrial".

No obstante, respecto a la alerta emitida por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) ante la posibilidad de que Santiago Tomás Mazzini quiera abandonar el territorio nacional, su abogado opinó que le parece "una situación absolutamente sobredimensionada", y afirmó "que todo podría haberse solucionado de una forma más simple".

El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto, cerca de las 16 horas. El mismo quedó grabado por las cámaras de seguridad del municipio en el cruce de las calles Remedios de Escalada y San Martín, en Florida. En el video se aprecia como la camioneta Jeep Renegade negra del letrado embiste la moto marca Motomel de Gustavo Giménez. Este le había dado un puñetazo al espejo izquierdo de la camioneta al momento de cruzar las vías del ferrocarril. A los pocos metros, la Jeep Renegade aceleró y cambió de carril: impactó a la moto y Giménez quedó debajo del vehículo.

La causa se caratuló como lesiones culposas, pero luego el fiscal imputó a Mazzini por homicidio simple en grado de tentativa y pidió su detención. Lo hizo después de revisar los videos y convencerse de que la acción de Mazzini fue deliberada, lo cual fue avalado por el juez.