La desaparición de una menor de 15 años identificada como Julieta Sánchez, mantiene en vilo a los vecinos y su familia del barrio de Rincón de Emilio, en Neuquén. La posible privación de su libertad sucedió en simultáneo con un robo en su casa, donde sustrajeron 23 mil dólares en efectivo.



Los investigadores declararon que "no descartan ninguna hipótesis". El Ministerio Público Fiscal en trabajo con la Policía del Neuquén difundieron la imagen de la joven a quien buscan en todo el territorio provincial.



Lo que agrava la situación es el robo que sufrió su familia en la vivienda, que se ubica en la esquina de África y Mar Argentino, en el barrio Rincón de Emilio.



"El hermano se despertó y notó que había distintos lugares de la casa revueltos, donde se guardaba dinero, y la joven no estaba. Tampoco se encontró la documentación de la menor, prendas de vestir, un matafuego y una caja de herramientas", detalló el comisario Agustín Cartolano.



El uniformado explicó que en la vivienda no se había forzado ninguna puerta ni ventana y que en un patio interno se encontró un manojo de llaves de la casa. Esto generó dudas a los pesquisas respecto de un posible robo.



"El celular de Julieta da como apagado y los expertos en informática están tratando de ubicarlo. Además, se está realizando un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad, además de revisar la terminal de ómnibus y el aeropuerto neuquino", detalló Cartolano.



El abogado de la familia, Gustavo Lucero, aclaró que "la familia está sorprendida, preocupada y sin encontrar explicaciones de qué podría haber ocurrido".



Lucero dejó entrever que también están tratando de localizar a un amigo de la joven, pero por el momento no han logrado mayores avances.



Los peritos de Criminalística levantaron una huella digital de una lata donde se guardaba dinero y ahora cotejarán si pertenece a alguien ajeno a la familia.



De la joven se supo que en septiembre se mudó de Cutral Co a Neuquén para vivir con su padre y que estaba bajo tratamiento psicológico.



Las publicaciones de la madre, Marita Frías