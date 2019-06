El periodista Luis Otero fue víctima de un motochorro, en pleno centro de la localidad bonaerense de Avellaneda. El delincuente le arrebató su celular cuando el candidato a intendente de ese municipio por Cambiemos estaba hablando. Otero lo corrió unos metros, pero el asaltante aceleró y se dio a la fuga.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del estudio del propio Otero, en calle Maipú al 30, pleno centro de Avellaneda. "Yo estaba llegando, acababa de bajar de mi camioneta y estaba buscando las llaves para abrir", manifestó el damnificado. "Iba sin patente, con una campera con los mismos colores que usa la gente de tránsito, un barrendero me dijo que desde hacía una cuadra antes me venía siguiendo", detalló, sobre lo que no llega a advertirse en la filmación en blanco y negro.

"No puede ser que tengas que andar cuidándote", expresó Otero, que recibió un golpe en una mano y que luego al intentar correr al motochorro, una baldosa lo hizo tropezar lastimándose también una rodilla. "Nada grave", aclaró. La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª e interviene la UFI N°3 de Avellaneda.