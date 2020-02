Ana, una jubilada de 86 años que bajaba de un remís en la puerta de su casa fue atacada por dos dos motochorros que le arrebataron la cartera y la arrastraron por la calle diez metros. La agresión ocurrió en Merlo y quedó filmada por la cámara de seguridad de un vecina.

Según se ve en el video, un hombre mayor de edad intentó arrebatarle la cartera y, al no poder lograrlo, la zamarreó, la tiró al piso y la arrastró unos 10 metros hasta que finalmente pudo quedarse con el botín y huir corriendo hacia donde estaba su cómplice.

"Fue como un sueño, porque lo que menos pensé es que esta gente me iba a agarrar. Bajaba tranquilamente como bajo siempre del coche y me agarró la cartera. Tironee desde el suelo hasta que bajó el remisero, cuando el remisero bajo, ellos se fueron", relató al canal TN Ana.

Luego, la jubilada continuó: "Eran dos hombres grandes, los vi que andaban en la moto. Antes de irme ya andaban acá. No sé si me siguieron hasta donde yo cobro. Cuando vieron que me iba a bajar, actuaron. Para mí que me estaban esperando".

Además de la cartera, a Ana le sacaron una cadena. La mujer fue llevada al médico por los golpes y está fuera de peligro. "Esperemos que los agarren. Yo tuve suerte, pero a otro lo matan de un golpe. Lo que querían era la plata", cerró la mujer.