El robo ocurrió en La Rioja. La víctima es maestra y otra mujer la sujetó de esa manera para sacarle la mochila, mientras un hombre conducía la moto. Patricia sufrió golpes, cortes y quemaduras. "Veo los videos y no lo puedo creer", afirmó la docente, quien añadió que la agresora tendría 17 años.

"Si no hubiera tenido el casco puesto no sé si la cuento. Menos mal que no iba con mi hija", aseguró Patricia Maldonado, después de sufrir un violento robo en la ciudad de La Rioja. Como consecuencia del hecho delictivo, la maestra terminó con diversas heridas y quemaduras en casi todo el cuerpo.

El accionar de los motochorros que la arrastraron por más de 15 metros por el pavimento quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas sobre la avenida Coronel Montes. Patricia iba en su moto cuando otra moto con dos ocupantes se le puso a centímetros y una mujer, que iba de acompañante, le manoteó una mochila.

Esto provocó que la víctima perdiera el control del vehículo y cayera. Alcanza con ver las fotos que ella misma se sacó para entender que las quemaduras fueron múltiples producto del arrastre que se prolongó por unos 15 metros. "Es un bolso con tiras de cuero, no se cortaron y por eso me llevó colgada", detalló la maestra.



"Estoy bastante dolorida y con mucha bronca. Estoy con quemaduras, vendada desde la cintura hasta los hombros", contó la docente a Radio Independiente de La Rioja.

El comisario Miguel Sánchez confirmó que una pareja fue detenida por el ataque a Maldonado y tenía en su poder todo lo que le habían robado, informa el sitio lagacetasalta.com.ar.