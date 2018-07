Dos delincuentes interceptaron a un chofer de colectivos cuando llegaba a la cabecera de la línea 84 en la localidad bonaerense de Ciudadela , partido bonaerense de Tres de Febrero El conductor fue atacado a sangre fría por los malvivientes que le dispararon cuatro veces hiriéndolo en una mano."Todos los choferes de la 84 están de paro por tiempo indeterminado. Queremos que el Ministerio de Seguridad dé respuestas", dijo, delegado de la línea.Luego, habló de la crítica situación que viven. "Salimos a trabajar y no sabemos si volvemos", confesó el vocero de los trabajadores, y agregó que su compañero ya fue atendido por la herida, pero aún se encuentra en estado de shock.Visgarra relató que fue interceptado a punta de pistola por dos hombres en una moto."Uno de los delincuentes subió al colectivo, le robó la mochila, la billetera, el celular y aparentemente le quiso meter un tiro en la cabeza. El chofer lo corrió con la mano, un tiro le dio en el dedo y otros tres pegaron en el techo de la unidad", explicó.Por último, concluyó: "Necesitamos la tranquilidad de poder venir a trabajar y volver a nuestra casa normalmente. Hay que promover que la gente no necesite salir a robar. No es una solución poner un policía acá".