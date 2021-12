Un joven de 28 años recibió dos balazos al ser asaltado delante de su pareja por dos motochorros, quienes intentaron robarle. El hecho, que ocurrió este sábado alrededor de las 20, en la localidad bonaerense de Trujui, partido de Moreno, dejó a la víctima internada en terapia intensiva en “estado gravísimo”.

La Policía de la seccional de Villa Trujui arribó al cruce de las calles Santa Rosa y España, luego de haber recibido un llamado al 911, según consignaron fuentes policiales y judiciales a Telam.

La mujer, víctima del robo, les contó a los uniformados que ella y su pareja, Cristian Quiñones (28), habían sido abordados por dos hombres armados, que conducían una moto tipo cross con guardabarros blancos. Según detalló la esposa de Quiñones, su novio se resistió al asalto y forcejeó con el delincuente que le efectuó al menos cuatro disparos.

El violento suceso quedó filmado por una cámara de seguridad privada. En las imágenes puede el momento de los disparos y cómo Quiñones cayó abatido a pocos metros de la casa de la hermana de su pareja.

Fuentes policiales indicaron que la víctima tenía dos balazos, uno en la región torácica y otro en la pierna derecha. Momentos después, el hombre baleado fue trasladado en un auto particular hacia el hospital de la zona, donde lo intervinieron quirúrgicamente.

Luego de la operación, los médicos determinaron que la víctima había sufrido una perforación del pulmón derecho y del hígado. Tras la intervención, Quiñones que quedó internado en terapia intensiva “en estado gravísimo”.

Gracias a las grabaciones de la cámara de seguridad barrial y a los testigos del intento de robo y homicidio, la Policía pudo identificar a uno de los atacantes. Según indicaron, se trata de un joven de aproximadamente 25 años y quien sería el autor de los disparos que dejaron en grave estado a Quiñones.

En el video se puede escuchar a la esposa de la víctima cómo desesperadamente grita "no, no, no", mientras corre a socorrer a su marido baleado, quien cayó abatido a unos metros de ella.

Pese a la primera identificación, los investigadores todavía intentan determinar el paradero de los sospechosos, quienes son buscados intensamente por los efectivos policiales de la seccional de Villa Trujui, en la localidad bonaerense de Moreno.

Mientras tanto, el personal de la Unidad Funcional Instrucción (UFI) 8, a cargo Gabriel Sebastián López, investigan los hechos. El fiscal dispuso las diligencias de rigor para hallar a los dos delincuentes armados.