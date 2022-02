"Da mucha bronca, mucha impotencia. La violencia que se ejerce sobre uno. No física en este caso pero... Pensando en el ciudadano de a pie, quien tiene al celuar como una herramienta de trabajo", enfatizó el vicegobernador de la provincia de Salta, Antonio Oscar Marocco (74).

El funcionario, en diálogo con radio Mitre, se refirió así este jueves al robo que sufrió a las 22.30 del martes último, cuando cenaba en el restaurante "Puna", situado en la interseccción de la avenida Reyes Católicos y Las Palmeras, del barrio de Tres Cerritos, en la ciudad de Salta.

"Un amigo había abierto un negocio. Me invitó a comer en ese negocio. Estábamos cinco personas comiendo. Una persona pasó por la mesa y me robó el celular. No nos dimos cuenta. Yo estaba contra la vereda. Y una chica grita: 'Roban, roban, roban'", relató Marocco.

Según indicaron medios locales, el vicegobernador de Salta, quien puntualizó que en el aparato había "datos sensibles", estaba sin su custodia habitual.

El ladrón que sustrajo el celular corrió hacia una moto en la que un cómplice lo esperaba, para luego escapar.

El también presidente del Senado de Salta llamó al 911 y la Policía concurrió al lugar, donde recogió testimonios.

Con la intervención del fiscal penal N°2, Ramiro Ramos Ossorio, fueron revisadas las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante en el marco de una causa por "hurto".

El resultado de esa inspección hasta el momento no trascendió y los delincuentes, hasta la mañana de este jueves, no habían sido detenidos.