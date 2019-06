Así dejaron a la joven los malvivientes.

Debía ser una noche soñada, de festejo y felicidad. Pero no. Una joven que viajaba a su despedida de soltera fue brutalmente atacada por motochorros que la golpearon, la tomaron del pelo, la arojaron al piso y le provocaron lesiones en la cara y rotura de piezas dentales. Todo para robarle un teléfono celular...



El hecho ocurrió el viernes por la noche en la ciudad de Córdoba. La chica, Fátima Reta, esperaba el colectivo junto con su mamá en la parada ubicada en la Ruta 9, en la intersección de las calles Manuel Padilla y Ruperto Godoy de barrio San Lorenzo, cuando fueron sorprendidas por dos ladrones en moto.

"Era una moto con dos chicos. Estábamos hablando con mi mamá de los preparativos del casamiento, riéndonos de las cosas cotidianas y no sé dónde aparecieron. Mi mamá dice que pasaron una vez y volvieron", recordó Fátima en diálogo con Cadena3.



"Uno se me apareció de frente, me agarró de los pelos, me tiró y di la cara contra el piso. Ahí me quebró los dos dientes de adelante, quería incorporarme y me salía sangre. No me dio tiempo de nada. Me agarró de los pelos de nuevo y me lanzó otra vez a la calle", agregó.



Fátima, que tiene fecha de casamiento para el 26 de julio, explicó que tenía el teléfono celular en el bolsillo cerrado con cierre, por lo que el ladrón tironeaba y no se lo podía sacar. Por eso la violenta reacción del delincuente.



"No me avivé de dárselo, pero pensaba: '¿Por qué tengo que darles mis cosas si me salió plata?. También me pegaron trompadas en la cara", agregó la joven, que sufrió lesiones en el rostro, la fractura de piezas dentales y la inflamación de una vértebra.