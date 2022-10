Una mujer embarazada de Santiago del Estero sufrió un espeluznante robo en manos de motochorros violentos que pusieron en riesgo su vida y la del bebé que está en camino. Con el fin de robarle sus pertenencias, los delincuentes la tiraron al piso y tal atropello podría derivar en lesiones graves en la criatura.

Todo sucedió en la madrugada del pasado miércoles cuando Reina Luna, la joven embarazada de cinco meses, se dirigía hacia su casa luego de terminar con su turno laboral como empleada de comercio. Cuando inició la recorrida con su moto a pocos minutos pasada la medianoche, comenzó a sospechar sobre movimientos extraños.

Su instinto no falló: al llegar al semáforo del cruce de las calles Aguirre y Formosa, y a pocas cuadras de arribar a su domicilio, dos motochorros la siguieron por dos cuadras, la interceptaron y comenzaron a tironear la cartera. La víctima se opuso al robo de sus pertenencias y comenzó a forcejear con los delincuentes.

Sin embargo, esa respuesta le trajo consecuencias: en el forcejeo, los motochorros la tiraron al suelo de manera violenta, y sin prever que se trataba de una mujer embarazada. La mujer cayó sobre el asfalto, y afortunadamente no fue embestida por ningún vehículo ya que se trataba de un horario en el que los autos casi no circulaban por la zona.

Lo cierto es que una familia que vive en una de las casas aledañas al hecho delictivo socorrió a la víctima del robo. Los testigos del robo llamaron de urgencia a la policía y a una ambulancia médica para que la puedan asistir. Rápidamente fue derivada al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, para constatar sobre posibles lesiones de la chica y el bebé prematuro.

Por lo pronto, hubo buenas noticias en medio de una situación caótica: tanto la madre como la criatura están fuera de peligro y sin lesiones graves. Sin embargo, los médicos que atendieron a Reina Luna le advirtieron que deberá esperar alrededor de 20 días para constatar si el bebé sufrió alguna contusión que pueda comprometer su salud.

La víctima habló tras el episodio de violencia que sufrió por los motochorros

Reina Luna dio los pormenores de lo que le sucedió en el episodio de violencia en la madrugada del miércoles. A pesar de haber sorteado el robo de su cartera, no sucedió lo mismo con su caída por parte de los motochorros que la empujaron con el fin de derribarla al piso.

La mujer embarazada sufrió algunas raspaduras (captura)

"Ellos estaban parados en el semáforo de la Leopoldo y Formosa. Aceleraron y se pararon justo en la calle Aguirre y Formosa. Cuando me di cuenta ya estaban al lado mío y ahí intentaron sacarme la cartera, pero no han logrado quitármela", declaró la víctima al Noticiero 7 de Santiago del Estero.

"Me he puesto mal obviamente porque tenía miedo de que me pase algo y al bebé también, pero gracias a dios hasta el momento todo está bien", ratificó la joven, que al principio fue llevada al Hospital Independencia, pero el centro de salud no tenía "ginecóloga y obstetra" para controlar el estado de salud del bebé. Por tal motivo, la derivaron al sanatorio Regional para hacer un chequeo, por medio de una ecografía, de los latidos y movimientos del bebé.

"Angustia, miedo e impotencia", fueron las palabras elegidas por la damnificada para relatar el estado emocional en la que se encuentra luego de protagonizar un acto aberrante. Sin embargo, admitió que "de no estar embarazada, los podría haber tirado ya que iban muy despacio", pero reconoció que tuvo miedo de que los delincuentes estuviesen armados. "Fue un milagro, por suerte", sentenció.