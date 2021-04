Un vendedor ambulante de 64 años murió tras ser atropellado por un motociclista en el partido bonaerense de Marcos Paz. La familia de la víctima denunció que el conductor no tenía registro ni seguro y pidieron su detención.



El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 del lunes sobre la ruta 40 "Dr. Marcos Paz" y calle Catamarca, en sentido Merlo - Las Heras.

.



Alfredo Bagnatti, iba caminando junto con su hijo Luciano a efectuar un pago a un local del barrio.



El hombre que trabajaba como vendedor de productos de limpieza cruzó la ruta a pie e imprevistamente una moto que iba a alta velocidad lo embistió, por lo que cayó al piso gravemente herido.



"Tenía que pagar algo en el Rapipago y me acompañó hasta el local pero se tenía que ir a trabajar, cuando cruzó porque no venía ningún auto pasó este chico que iba como a 120 kilómetros por hora", relató su hijo.

.



Luciano aseguró que la ruta tiene la señalización con el cartel correspondiente que indica que la máxima es de 40 kilómetros por hora.



"Estoy aturdido porque yo vi todo, lo saludé a mi viejo cuando iba cruzando y lo iba viendo hasta que la moto se lo llevó puesto. Lo hizo volar en el aire a mi papá, le fracturó la pierna y le pegó un golpe muy fuerte en la cabeza y en el hospital no resistió", expresó.



Tras el impacto, el joven que conducía el vehículo se levantó y como no sabía si quería escaparse le pidió a unos vecinos que lo retuvieron hasta la llegada de la policía.



" No tenía registro, no tenía seguro, la cédula verde vencida y no estaba a nombre de él tampoco, lo dejaron unas horas detenido y hasta hoy está libre", afirmó Bagnatti hijo.



El motociclista, de unos 20 años, fue notificado sobre el inicio de una causa por "homicidio culposo" que tramita en la fiscalía de Luis Carcagno, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Mercedes.





"Este pibe corre picadas con la moto, hay videos de él yendo en la ruta a todo lo que da, haciendo Willy, piruetas, él se muestra así poniendo frases como no me importa nada, es un asesino porque sale así en las calles, ya lo conocen en el barrio", sostuvo Luciano.





"Quiero que pague como tiene que pagar con la justicia y si no llega a ir preso que la gente sepa quién es y que no le vuelva a hacer esto a nadie", dijo Luciano.