Un video se viralizó en las últimas horas. El mismo muestra el accionar de un motociclista que luego de perseguir a un ladrón que le había robado el celular a una mujer en un colectivo, lo recuperó y encontró a su dueña para devolverselo. Toda la secuencia que transcurrió en las calles de la Ciudad de Buenos Aires quedó registrada por la cámara del joven quien compartió el video en las redes sociales, que se hizo viral.

El conductor de la moto, quien se dedica a recorrer las calles porteñas a bordo de su vehículo con el objetivo de generar contenido que luego es subido a su canal de YouTube, estaba haciendo uno de sus trayectos habituales cuando al cruzar una avenida fue interceptado por un joven que corría velozmente.

“No, este a alguno le chorió”, se lo escucha decir. Fue en ese momento que comenzó la persecución del sospechoso, quien vestía todo de negro y tenía puestos una gorra y el barbijo, por lo que no se le pudo ver el rostro. El delincuente siguió corriendo durante otros 100 metros hasta que, al llegar a una esquina, tiró el celular al suelo y dobló en otra calle para evitar ser capturado.

Ante esta situación, el motociclista dejó que el ladrón se escapara, y recogió el teléfono de la vereda. "¿Dónde está la chica? ¿Dónde quedó?", le preguntó el conductor a un transeúnte, que le indicó que el robo había sido unas cuadras atrás. Entonces, se acercó hasta una parada de colectivos y un joven le indicó que "una mina que estaba arriba de un bondi".

Ahí comenzó la segunda etapa de la odisea del motociclista, que sin darse por vencido siguió al interno 17 de la línea 46. Cruzó la moto delante del colectivo y le gritó al chofer: "¿Le robaron a una piba acá?". Ante la respuesta afirmativa, le hizo un pedido: "Avisale que lo tengo acá. Se lo recuperé".

Ante la devolución de su télefono, la mujer que no salía de su asombro, lo abrazó y le agradeció el gesto que había tenido con ella, mientras que el resto de los pasajeros lo aplaudió.

Horas más tarde, la chica comentó que la acción que tuvo el joven la hizo “sentir tan afortunada y tan bendecida” después del enojo que la invadió por “trabajar todo el día y terminar ‘reventada’ al final de la semana para que en un minuto te arruinen”.

Cómo fue el hurto del celular

Además, la víctima relató cómo fue el hurto: “Eran tres (los delincuentes) al parecer en el colectivo ese día. Una mina muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo, me hicieron ‘sanguchito’. Uno después en calma puede ver las cosas, en ese momento solo quería llegar a casa. Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos. Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal. Que cada gesto que das vuelva multiplicado”.

Por su parte, el conductor de la moto le respondió que a él le daba mucha alegría haber podido recuperar lo que era de ella y que se lo ganó “sin hacerle daño a nadie, laburando, educando a los chicos”, y lamentó estar “viviendo tan mal en un país tan lindo”.

“Yo sé que somos más la buena gente... lo tenemos que hacer notar solamente”, cerró.