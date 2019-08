Una mujer murió este lunes tras permanecer internada cuatro días luego de quedar gravemente herida con quemaduras en el 38 por ciento del cuerpo, tras sufrir un incendio intencional en el que también falleció su nieto y por el que habían detenido a la ex pareja de la abuela, en el partido bonaerense de Pilar.



Se trata de Emiliana Benítez, quien estaba internada en coma farmacológico desde el jueves último cuando ella y uno de sus nietos, llamado Carlos Medina, estaban durmiendo en una vivienda.



Fuentes policiales informaron que el hecho había ocurrido ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada en calle Garibaldi, entre Magallanes y Hernandarias, del barrio Peruzzotti, donde bomberos acudieron al incendio de una vivienda de donde fue rescatada la mujer con graves quemaduras y el chico fue hallado fallecido.



Antes de ser internada y quedar en coma, la mujer herida llegó a contarle a la persona que alguien había roto la ventana, rociado combustible y prendido fuego la casa, por lo que desde un inicio los investigadores sospechaban que se había tratado de un incendio intencional.



El caso es investigado por el fiscal Raúl Casal, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Pilar, quien se presentó en el lugar del hecho y allí se entrevistó con peritos de bomberos que le adelantaron que todo indicaba que el fuego se había generado como dijo la mujer, desde una ventana y con nafta como acelerante.



El fiscal se entrevistó con vecinos y allegados a las víctimas y así pudo saber que Benítez había formulado una serie de denuncias por violencia de género en la comisaría de la mujer contra una ex pareja y que había logrado que un Juzgado de Familia le dictara a ese hombre una restricción de acercamiento.



"Hay testimonios en la causa que indican que este hombre solía amenazar a la mujer y le decía que un día la iba a prender fuego", dijo una fuente judicial.



Si bien no hay testigos directos del momento en el que se inició el incendio, los investigadores sí encontraron otros que vieron en las inmediaciones del lugar a un hombre con las características físicas similares al sospechoso, identificado por fuentes policiales como Alcides Ramón Ardían.



Con estos elementos y por el hecho de que el acusado es de nacionalidad paraguaya, tiene poco arraigo y podría fugarse, el fiscal Casal dispuso la inmediata aprehensión de Ardían.



El imputado, quien trabaja como empleado de la construcción, fue localizado y detenido el último domingo por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar, en una obra junto a un hipermercado de la mencionada localidad.



El fiscal indagó el último domingo al hombre, quien, según fuentes judiciales, se declaró inocente y presentó una coartada que será chequeada.



Casal de todas formas le solicitó al Juzgado de Garantías, que convierta la aprehensión en detención y ahora quedaría imputado por "homicidio y femicidio".