Montes de Oca 377. El domicilio siniestrado por los malvivientes. (Google Maps)

Una anciana de 91 años que vivía sola fue encontrada muerta en su departamento del barrio porteño de Barracas luego de que dos delincuentes ingresaran a robar a la propiedad, informaron fuentes policiales.



El hecho fue descubierto esta mañana por el hijo de la mujer, identificada como Elida Perazzo, quien concurrió al domicilio de avenida Montes de Oca 377, tercer piso, debido a que su madre no contestaba el teléfono. Al ingresar, encontró a la mujer en el dormitorio, recostada y sin vida, pero sin signos de violencia aparentes.



El hombre dio aviso a la Policía y cuando concurrieron efectivos de la seccional 26ta., con jurisdicción en la zona, les relató que la puerta de ingreso estaba abierta y todos los ambientes desordenados.



En tanto, un testigo aseguró que alrededor de las 2.30 de la madrugada observó a dos hombres que trepaban por la pared del edificio y a una mujer que estaba en la puerta de "campana", pero no dio aviso al servicio de emergencias 911.



El fiscal de La Boca a cargo del caso, Marcelo Martínez Burgos, convocó a la Unidad Criminalística Móvil y también a la División Homicidios de la Policía Federal para que trabaje en el caso.



En ese sentido, se comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona en busca de alguna pista de los delincuentes. Si bien las causas de la muerte aún no están claras y habrá que esperar el resultado de la autopsia, el hecho fue caratulado como "homicidio en ocasión de robo".