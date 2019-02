En el marco de la investigación por la muerte de Natacha Jaitt, los pesquisas compararán rastros de ADNI para determinar si hubo más personas en la escena del fallecimiento, además de las cinco identificadas que ya declararon en la causa.



Al momento de su muerte, el sábado a la madrugada en el salón de eventos Xanadú, de Villa La Ñata, Tigre, la mediática de 41 años estaba acompañada por cinco personas: el dueño del lugar, Guillermo Gonzalo Rigoni (45); el empresario Gaspar Esteban Fonolla (45); el electricista Gustavo Andrés "Voltio" Bartolín; el productor y socio de Jaitt Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte (47); y la joven Luana Micaela M. (19).



El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se refirió al curso de la investigación por la muerte de la modelo y conductora.



Conte Grand resaltó que "no se descarta ninguna hipótesis" y que se intenta determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta de alcohol y cocaína que le produjeron la muerte a la actriz según los primeros resultados de la autopsia.



"Por las características del hecho, y además porque es protocolo de los fiscales a mi cargo, no se descarta ninguna hipótesis en esta primer etapa de investigación sobre el fallecimiento de Natacha Jaitt", sostuvo en diálogo con radio Mitre.



El jefe de los fiscales bonaerenses sostuvo, además, que "existen algunos elementos que entran en contradicción en las declaraciones testimoniales de los presentes en el lugar".



En tanto, Conte Grand apuntó que se busca "verificar con las pericias si existe algún dato de ADN de otra persona" que pudiera haber estado en la escena del fallecimiento de Jaitt.



En cuanto a lo judicial, el procurador señaló que no cree que haya una redefinición de la carátula "hasta dentro del próximo mes" y que "no se cerrará" la causa en la que la mediática denunció a dos hombres por violarla.