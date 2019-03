Son días turbulentos para el empresario Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, quien fue una de las últimas personas que vio a Natacha Jaitt con vida. El hombre, oriundo de Paraguay, quedó detenido por cometer falso testimonio al prestar declaración ante los fiscales de la causa por la muerte de la modelo, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari. Días después, lo excarcelaron.

Este domingo, Velaztiqui Duarte visitó a Mauro Viale en su programa y realizó un descargo sobre lo sucedido en esta última semana: "Es muy duro lo que me pasa. Sentir que tu vida en un minuto cambia. Cuando alguien dice que el momento más terrible es cuando le ponen las esposas y le hacen tocar el piano es real. ¡Es muy duro! ¡Muy duro!".

En el medio de su declaración, las lágrimas brotaron de sus ojos. "Yo pedí resguardo por mi vida y me metieron en un cuarto en el que caminaban cucarachas. En un momento pedí ir al baño y vi a un perrito con un colchoncito abajo de una estufa y, en ese momento, sentí que mi vida era mucho menos que eso", recordó.

"Soy un hombre de bien y voy a salir adelante. Es muy duro escuchar las cosas que dijeron de mí. Duele en el alma. Es durísimo. No manejo términos tumberos… yo soy gay y se encuentra con situaciones que dan profundo dolor. Tenía miedo de entrar a la población y escuchaba cosas. Sentía que me iba a morir, que no iba a poder soportarlo", finalizó.

