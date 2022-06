Continúa la investigación en torno a la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, quien falleció el pasado fin de semana tras ahogarse con su propio vómito después de una fiesta de iniciación organizada en el Grupo de Artillería Nº3 de Paso de los Libres, Corrientes.

Al respecto, el fiscal de la causa, Fabián Martínez, realizará un pedido de información a las compañías telefónicas para obtener datos sobre los celulares de los involucrados en el hecho.

Además, solicitará la ampliación de la declaración del padre y que aporte las pruebas que tendría, además de citar a la novia, Valentina Palma, para que declare como testigo, según datalló a Radio Sudamericana.

"Solicité la ampliación de la denuncia del padre, con quién me he comunicado a última hora de ayer. Me dijo que en las primeras horas de hoy se constituiría un abogado del foro local de Paso de los Libres como querellante y ampliaría su denuncia por escrito, acompañando con las pruebas que él me había adelantado que tenía", informó Martínez.

Esta semana, el Ejército Argentino determinó, por otra parte, la suspensión de 11 oficiales que podrían haber estado involucrados en el deceso del joven de 22 años en el cuartel del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres.

A través de un comunicado, el Ejército informó que “se ha procedido a la suspensión del servicio, en forma preventiva, de todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas”.