Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

En un nuevo hecho de violencia que involucra a las fuerzas de seguridad de la provincia de Tucumán, esta semana una mujer denunció haber sido víctima de violación por un grupo de policías en la localidad de Lastenia. El hecho habría sucedido el miércoles pasado por la noche, cuando la víctima, identificada como Roxana Monteros, estaba en su casa, descansando con su marido.

Entonces -según la mujer explicó en un video que se ha vuelto viral- entraron varios policías de la comisaría de esa localidad tucumana al cuarto y comenzó el horror. "A mi habitación se accede por un garaje abierto, directamente desde el exterior, está medio separado de la casa en la que vive el resto de mi familia", explicó a este medio la joven.

En la vivienda su mamá y sus hermanos comenzaron a escuchar gritos, por lo que, asustada, la mujer cerró la puerta con llave para que los hermanos de la víctima no salgan. "Yo gritaba por lo que me estaban haciendo, eran tres policías y empezaron a tocarme, estaba aterrada", explica la mujer cuyo caso se conoció gracias a las redes sociales, cuando el fin de semana la periodista tucumana Mariana Romero publicó en Twitter lo que había ocurrido.

Escuchen esta historia no sólo para saber cómo se trata a las víctimas de delitos sexuales en Tucumán, sino porque Roxana Monteros quiere que la escuchen porque dice que si le pasa algo, esta publicación puede ser ser el único registro del ataque que sufrió. pic.twitter.com/Oz948hzoEW — ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) June 21, 2020

De la misma manera tomó estado nacional la denuncia por el crimen del trabajador rural Luis Espinoza, en mayo, por el que nueve efectivos de la policía de esa provincia y un civil cumplen prisión preventiva. En el relato de la joven aparece que luego de los abusos y golpes que habría sufrido los policías intentaron tirar abajo a las patadas la puerta principal de la casa, donde estaba el resto de la familia.

Mientras eso ocurría, buscaron amedrentar a los vecinos que filmaban sorprendidos. Pero esto era el inicio de un derrotero de impunidad para los Monteros. Al día siguiente fue a un centro de atención primaria (CAP), donde le dieron en "un papelito" un número de teléfono para que haga la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Cuando llamó al lugar, le dijeron que tenía que hacer la denuncia en la seccional "que le corresponde por su domicilio", de donde eran los tres presuntos abusadores. "Tratamos de explicar que era imposible que hiciera la denuncia ahí, pero en la Comisaría de la Mujer me dijeron que no había opción", explica la chica.

A Roxana tampoco la atendieron en la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual de la provincia. Por eso, cansada e impotente, fue a la comisaría de Banda del Río Salí, pidió que le tomaran la denuncia, pero el policía que la atendió intentó convencerla de lo contrario. "Me juró que él se comprometía a que no me iban a molestar más. Yo estaba enojada, insistí hasta que me tomaron a denuncia", pero a pesar de eso en la comisaría nunca le dieron una constancia.

"El viernes volví a ir a esa comisaría porque era obvio que nadie iba a hacer nada -dice la joven-. Pedí la constancia de mi denuncia pero el policía, que era otro, me dijo que no estaba el que hacía las constancias. Yo le estaba pidiendo una copia de mi denuncia". Sin poder radicar la denuncia, sin orden de restricción para los tres policías involucrados y sin una custodia, por ser víctima y denunciar públicamente el ser violada, Roxana sigue sin tener noticias de la Justicia.

"Ellos entraron a mi casa como dueños y señores, abusaron de mí y se fueron tranquilamente. Quiero que esto se haga público, que si les pasa algo a mis hijos o a mí se sepa que hago responsables a las autoridades policiales", apuntó la víctima contra Fabio Ferreyra, quien asumió como segundo jefe de la Unidad Regional Este, luego de los cambios en la cúpula producidos tras el crimen de Espinoza.