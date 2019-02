Una mujer fue detenida acusada de haber apuñalado a su novio en el abdomen en una casa de la localidad santiagueña de La Banda. Lo llamativo del caso fue la excusa que dio para que se desatara el sangriento episodio: "Corrió hasta donde yo estaba y chocó con el cuchillo".



La acusada fue indagada en la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar y, de acuerdo a su relato, todo ocurrió cuando su pareja acomodaba cajas y una botella de vino que había en el interior de una de ellas se rompió, lo que generó una discusión con insultos y golpes.



"Él me golpeó y yo corrí hasta la cocina y tomé el cuchillo. Le dije que no se me acercara y que las chicas (por sus hijas) estaban viendo todo. Él igual corrió hasta donde yo estaba y chocó con el cuchillo", explicó la mujer, a quien le dictaron prisión preventiva por 15 días.



Tras el incidente, la mujer huyó de la vivienda y dejó al hombre herido, que fue internado y se recupera. Según admitió frente a las autoridades, escapó porque tenía miedo. Luego de deambular por la calle, la mujer se refugió en la casa de su ex marido. Sin embargo, el hombre la entregó a la policía.