Una mujer fue internada este miércoles en un hospital psiquiátrico luego de atrincherarse en su casa de un barrio de la ciudad de Corrientes, de tomar de rehén a sus dos pequeñas hijas por varias horas y de amenazar con matar a las niñas y suicidarse, informaron fuentes policiales.

En el caso intervino el equipo de negociadores de la Policía provincial en una vivienda del barrio Apipé de la capital correntina, que, en principio, logró rescatar del lugar a las nenas de uno y cuatro años, y una hora después, pasadas las 13, convenció a la mujer de que depusiera su actitud.

El comisario Nelson Ramírez del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, informó que la mujer, identificada como Cristina Gallo (42), estaba armada y amenazaba con matar a sus hijas y suicidarse, según denunció la abuela de las niñas.

Tras el incidente, la mujer fue derivada al hospital psiquiátrico San Francisco de Asís por orden judicial y las menores quedaron en guarda con su padre, Gustavo Balmaceda (49), y su abuela materna, Celia Martínez (73), explicó el oficial.

Balmaceda relató a la prensa que la mujer actuó fuera de sí tras una discusión, tras lo cual lo echó de la casa y amenazó con matarlo, y que luego disparó el arma cinco veces al suelo.

“Su enojo inició ayer cuando nos cortaron la luz, comenzamos a discutir y me amenazó con matarme si no me iba de mi casa”, detalló el hombre consternado.

Seguidamente, el hombre contó que después Gallo fue hacia la casa de la hija más grande de él y “amenazó con chocar el portón con la camioneta, y cuando volvió a su casa, le pegó una cachetada a la nena de un año cuando tomaba la mamadera”, según le relato su suegra.

Por otra parte, el esposo dijo que “no es la primera vez que sucede un episodio como este”, y mencionó que el año pasado intentó chocar el auto en la ruta, con las niñas y su hijo de 14 años adentro y que fue el adolescente el que impidió la tragedia.

En cuanto al procedimiento, el comisario César Alfonzo, en declaraciones a Radio Dos, detalló que “un equipo de negociadores tomó intervención en el domicilio para que la mujer desista de su actitud y sea trasladada a un examen médico dispuesto por su Señoría”.

El comisario también manifestó que Gallo tenía conocimiento en el uso de armas de fuego, mientras que su esposo confirmó que tiene problemas mentales.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía a cargo de Gustavo Robineau.