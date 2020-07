A raíz del episodio que tuvo como protagonista a Jorge Ríos, el jubilado de 71 años que resistió un robo a los tiros y mató a un delincuente, se dieron a conocer más casos de personas asaltadas por la misma banda de malvivientes.

Otro aberrante episodio que tuvo como víctima Patricia, una mujer con residencia en la zona sur del Gran Buenos Aires, quien fue abordada en su domicilio el pasado el 2 de abril de 2018. "A las 2.30 de la mañana sentí un golpe dentro de mi casa, cuando me di cuenta los tenía pegándome", comenzó el crudo relato.

Ella contó en exclusiva en la pantalla de Crónica HD que luego de ver la cara de Franco Marín Moreyra, alias "Piolo", lo reconoció automáticamente. "Cuando vi la foto de este delincuente dije 'ese es el que entró a mi casa a robar'", afirmó Patricia.

.

Y recordó el cruento episodio: "Este chico me empieza a pegar, mientras los otros empezaron a cargar las cosas que había: televisor, computadora y equipos de música, se llevaron todo. Mientras los otros robaban me pedía la plata (por Moreyra) y me pegaba con saña, con bronca".

Cuando los hampones se dispusieron a terminar su raid dentro de la casa de la pobre mujer, "Piolo" la amedrentó por última vez y le dijo "mirá bien mi cara".

Patricia quedó con varias secuelas luego de este violento suceso, debido a que los malvivientes también la arrojaron por las escaleras, produciendo que esta cayera y se quebrara una de sus piernas.

.

El otro lamentable producto de la inseguridad fue la muerte de su padre, quien falleció por un infarto algunos días después. "Yo vivo con miedo, mi papá después de ese episodio tuvo un infarto y se murió. Mi papá tenía armas, podría haber sido otro jubilado asesino o asesinado", aseguró entre lagrimas.

"Después de todo eso, salí del hospital y mi papá me decía 'mirá como te dejaron', él se ponía tan nervioso", confió a la audiencia de Crónica HD. "Él asesino es el que va por ahí destruyendo la vida de las personas y nadie hace nada. Me parece injusto que su familia diga 'pobre Moreyra'", concluyó a su vez mientras pidió libertad para Jorge Ríos, quien de momento se encuentra con prisión domiciliario tras asesinar al ladrón.

Mirá la nota completa

.