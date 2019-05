Una mujer de 56 años se presentó en la comisaría del departamento Quebrachos en Santiago del Estero y denunció que había sido violada y golpeada por su propio hijo delante de su nieto de 7 años.

En medio de una crisis de nervios, la víctima reveló el terror que le tenía a su agresor, quien está detenido por otro hecho. "Por favor, quiero que me ayuden. Mi hijo me hizo esto. Sé lo que hizo mi hijo y que está detenido, es por eso que vengo a contar lo que me pasó a mí. Es muy agresivo y violento", dijo sobre su hijo de 34 años.

"Estaba en mi casa después de dar de comer a los animales, cuando él comenzó a insultarme y a golpearme con las manos y con un palo", relató la mujer. Luego el sujeto agarró de los pelos a su madre, la llevó a la habitación, donde la amenazó con un elemento cortante, la desnudó y la violó, mientras le decía "palabras irreproducibles". Todo el episodio ocurrió delante de su nieto de 7 años.

La mujer logró escapar de la casa y se fue a lo de una de sus hijas, en la ciudad de Ojo de Agua, y le contó lo sucedido. Luego de tomar valor, la víctima decidió denunciar lo sucedido. "No quería venir antes porque tenía miedo de que me mate. Me juró que me iba a matar y sé que lo hará. Pero ahora está detenido, por eso quiero que me ayuden por favor", suplicó. El agresor también está acusado de asesinar a un vecino con un arma de fuego.