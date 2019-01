Una mujer denunció que su hija de 6 años fue besada y tocada por un vecino de 68 años en una vivienda de un barrio ubicado en las afueras de Bahía Blanca, luego de ofrecerle junto a otros dos menores golosinas y helados.

A raíz del episodio y luego de tomar conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales vecinos de Villa Harding Green se movilizaron anoche hasta la vivienda del supuesto abusador, de nacionalidad chilena, quien no se encontraba en el lugar.

Tras la denuncia ante la Justicia la mujer, que decidió mudarse del barrio, señaló que "el martes entre la una y las 5 de la tarde estaban jugando los nenes en un pileta y este sujeto trató de engañarlos primero ofreciéndoles golosinas y después esperó cuando quedaron solos para llevarla a la casa, donde la tocó mientras que a los otros dos nenes les dijo que se quedasen afuera recolectando ciruelas".

"Me enteré porque mi hija se lo contó a mi nena mayor, por lo que me crucé y le dije un par de cosas a esta persona, que me quiso amenazar, por lo que llamé a la policía e hice la denuncia", afirmó la mujer a la prensa local.

Siempre según la madre de la víctima "el hombre la metió adentro de la casa, la llevó en la habitación donde la besó y la tocó" y después "salió de ahí junto con los otros dos nenes". A raíz de eso, la mujer contó que su hija "está con un tratamiento a cargo de un psicólogo porque tiene pesadillas y no duerme bien".

"Aparentemente ya hubo otros casos en el barrio por lo que me dijeron los vecinos, pero no sé si fue acá o en Chile", dijo. La mujer, cuyos datos se mantienen en reserva, dijo que la menor fue trasladada a un centro asistencial donde le hicieron varios estudios, entre ellos un hisopado, y adelantó que deberá realizar una Cámara Gesell en los próximos días.

"Debido a ésto decidimos irnos del barrio, dejé mi casa, cambié mi vida por completo, saqué a la nena de su lugar para que no se cruce con este sujeto porque sigue haciendo una vida normal", finalizó.