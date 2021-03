Una mujer denunció ante las cámaras de Crónica HD a su pareja porque la golpea y la engaña con otras mujeres en su propio hogar. "Yo quiero volver a mi casa pero el hombre viene y hace sus porquerías con otra mujer, después me insultan y me golpean. Por eso pido ayuda", contó.

El testimonio de Miriam abundó en historias de engaños y destratos, a los que ella ahora intenta poner fin. "Quiero que le pongan una restricción, esta es mi casa. El se saca fotos con las otras, se las muestra a los amigos en Facebook y me bloquea para que yo no las vea", denunció.

El hombre, que se identificó como José y dijo que trabaja en la construcción, negó la mayoría de los cargos y sólo admitió una relación de infidelidad con una mujer. "Nunca le pegué. Hemos llegado a alguna discusión, pero jamás le pegué. Sí acepto que la engañé, es la pura verdad. Me tengo que hacer cargo de lo que hice. No me defino como infiel. Yo salí con una sola mujer durante 10 años. No le estoy escondiendo nada".

José contraatacó: dijo haber sido atacado con un machete por su pareja. "Ya le pedí disculpas varias veces, pero ella no entiende. ¿Sabés lo que hizo? Agarró un machete y me rompió toda la puerta", replicó.

La mujer pidió ayuda para finalizar con esta situación. "Yo quiero que ustedes sepan todo lo que estoy sufriendo. Yo todavía lo amo y le fui muy fiel, pero ahora estoy muy enojada. Aguanté 11 años pero ahora quiero que se vaya. Prefiero quedar sola. ¿Para qué quedarme con un hombre que me engaña, sólo para lavarle la ropa, plancharle y hacerle la comida?".