Cristina, la mujer de 64 años agredida por un hombre que le propinó un golpe de puño por la espalda en el barrio porteño de Palermo, el 20 de febrero pasado, aseguró esta que el detenido no es el agresor.

"Estaba contenta porque me dijeron que lo habían agarrado, pero me dijeron desde la policía que no era el tipo”.

Oficiales de la Comisaría 17 detuvieron al hombre en el cruce de las calles Vicente López y Uriburu, en el barrio de Recoleta, luego de que se activara la alarma por un llamado al 911 de una vecina que reconoció al presunto agresor por las imágenes que circularon por los medios de comunicación y redes sociales.

Sin embargo, la víctima desmintió las versiones policiales de que se trataba del hombre que la atacó, quien continúa siendo buscado por la Policía de la Ciudad por el expediente de averiguación de “lesiones” abierto a partir de la denuncia en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Claudia Katok.

"No me podés venir a pegar así de atrás, yo me hubiera defendido, no soy una tarada" manifestó la mujer.

La agresión ocurrió el 20 de febrero y un día después la mujer se presentó en la comisaría 53 y denunció que estaba en la esquina de avenida Las Heras y Paunero y, “al agacharse para sacar la cadena de su bicicleta”, sorpresivamente “recibió un golpe de puño por parte de un hombre, a la altura de la boca”, por lo que cayó al suelo.

La escena fue registrada por una cámara de seguridad de un edificio y se viralizó en las redes sociales a partir de la publicación del hijo de la víctima, Gastón Rey Serantes, quién pidió a la gente mayor información para ubicar al agresor.

"Nunca pensé que me habían pegado, porque yo al tipo nunca lo vi”, contó la mujer hoy y aseveró que el agresor “no me dijo nada”.

"El golpe me dejó aturdida”, agregó Cristina e informó que “no se sabe absolutamente nada” del hombre, que continúa siendo buscado.