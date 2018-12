La Policía de Salta rescató a una mujer que estaba retenida contra su propia voluntad en la casa de presunto novio. Junto a la intervención de vecinos del barrio Villa San Antonio, se pudo rescatar a la joven "secuestrada y torturada".

"Por favor ayúdenme, me están pegando y no me dejan salir", decía una nota que la víctima pudo colar a través de una rendija de la ventana. Un vecino encontró el papel y consultó con otras personas para ver qué hacía. Así fue como llegaron a una mujer que tomó la decisión de llamar al 911 y explicar la situación.

Según detalla el sitio Informate Salta, la joven se encontraba cautiva, contra su voluntad, y brutalmente golpeada en una casa de calle Independencia al 200. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima reconocida como Araceli, fue trasladada a un hospital.

En tanto, su agresor, fue detenido y cuenta con un amplio prontuario donde no sólo abundan los casos de violencia. Es conocido en el barrio porque suele tener actitudes violentas con todas las novias que le conocieron.

"El chico tiene antecedentes de violencia. Lo vieron golpear a otras parejas y la familia lo cubre. La familia lo apaña. Entre todos no la dejaron salir a la chica ese día", declaró un vecino. Además, detalló que las lesiones de la víctima eran notorias: "Estaba golpeada feamente".