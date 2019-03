Una mujer de 41 años afirmó que su hijo de 22 años, adicto a las drogas y con varias graves enfermedades psiquiátricas, la ahorcó y la violó en la casa que compartían ambos en Salta.

Patricia Ortega aseguró que muchas veces pidió asistencia psicológica para el joven, ya que es esquizofrénico. "Yo pedí ayuda para que lo internen en el hospital Ragone, nunca lo quisieron internar. Tuve siete órdenes judiciales para que lo internen y cuando lo hicieron, lo pusieron con chicas menores. Yo lo retiré porque lo metieron con chicas menores, yo le dije al médico que mi hijo ataca mujeres menores y lo meten con jovencitas", contó.

De acuerdo a su relato, que fue publicado por el portal Qué pasa Salta, todo empezó cuando el pibe tenía 10 años. Fue su propio padre, el que empezó a ofrecerle drogas en ese momento y lo inició en una adicción de la que nunca pudo salir.

"Desde los 17 años que ruego que lo maten o se muera. Encima mi familia está enojada porque todo esto se hizo público", confesó.

El hecho más grave ocurrió hace poco más de un mes, cuando Patricia fue ultrajada. "Me ahorcó con los brazos", relató. "Si no me desmayaba, me iba a morir", añadió.